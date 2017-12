Inflação: IGP-M de dezembro fica em 0,61% O IGP-M de dezembro registrou taxa de 0,61%, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas. O resultado ficou acima das projeções, que variavam entre 0,50% e 0,55%. O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) fechou 2003 em 8,71%, mais baixa taxa anual desde 1998 (1,78%). No ano passado, a taxa foi de 25,31%. Os principais motivos do recuo da inflação este ano foram a valorização do real frente ao dólar, a safra agrícola recorde, a retração da economia e o pequeno reajuste dos combustíveis e lubrificantes. A tendência é de que a inflação acumulada em doze meses diminua ainda mais no primeiro semestre de 2004. O coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, projeta que entre abril e maio a taxa acumulada no período deverá retroceder até 5% ou 6%. Isto representa uma boa notícia para os consumidores, já que reajustes de tarifas administradas, como de energia, levam em conta a família dos índices gerais de preços da fundação. Este ano, ocorreu o oposto. O IGP-M de 32,9% acumulado até abril norteou elevados reajustes. ?Isso deve prosseguir realmente, na medida em que em 2004 a tendência é de inflações cada vez menores?, comentou Quadros. Segundo ele, mesmo que a inflação geral fique entre 0,6% e 0,7% nos meses seguintes ela substituirá índices mais altos na série dos 12 meses. ?Assim, o componente de realimentação da inflação (via tarifas administradas) vai ser muito menor do que em 2003?, argumenta. Dois produtos exemplificam bem a diferença entre 2002 e 2003. Por conta do recuo do câmbio, o preço da farinha de trigo ao consumidor, que havia subido 62,8% no ano passado, ficou 15,02% menor este ano. No atacado, o grupo de combustíveis e lubrificantes subiu apenas 4,42% em 2003, depois de terem avançado 44,08% no ano anterior. A baixa performance da inflação no ano que vem mantém o espaço para reduções na taxa Selic, avalia Quadros. Ainda assim, houve altas expressivas de preços ao longo de 2003. Nos preços ao consumidor, a energia elétrica subiu 18,72%, ônibus urbanos 21,35%, telefonia 18,40% e alimentação 8,93%. Por trimestres, depois de bater 13,36% nos últimos três meses de 2002, no mesmo período deste ano a taxa somou 1,49%. Isso dá uma média de 0,50% ao mês, de outubro a dezembro de 2003. Nos primeiros três meses do ano, a taxa havia ficado em 6,27%. Em dezembro, o IGP-M fechou em 0,61%, pouco acima dos 0,49% do mês anterior. A maior alta foi do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), de 0,99%, mais do que o dobro de novembro (0,42%). O Índice de Preços ao Atacado (IPA) passou de 0,57% para 0,64% de um mês para o outro e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) evoluiu de 0,31% para 0,41%, de novembro de dezembro. No varejo, a inflação do grupo de alimentos foi de 0,02% para 0,27%.