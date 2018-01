Inflação: IPC de março fica em 0,51% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de São Paulo registrou alta de 0,51% no mês de março. O resultado ficou acima da variação registrada na terceira quadrissemana do mês, de 0,45% e muito maior do que a alta apurada no mês de fevereiro, de 0,11%. Seguindo a tendência das duas últimas quadrissemanas, alimentação, que subiu 1,56%, liderou a alta. Em segundo lugar ficou o segmento de saúde, com alta de 0,83%. Vestuário e Educação, que vinham apresentando quedas contínuas, tiveram alta de 0,06% e 0,01%, respectivamente. A variação do grupo Transportes subiu de 0,32% para 0,53%, mas o peso de Habitação no Índice caiu de 0,23% para 0,13%. A única baixa do período foi Despesas Pessoais, que caiu 0,29%.