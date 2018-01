Inflação: IPC-Fipe é de 0,09% em abril O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da USP, registrou inflação de 0,09% no mês de abril. Isso representa queda em relação à terceira quadrissemana do mesmo mês, quando o IPC foi de 0,21%. Dentre os grupos pesquisados pela Fipe, vestuário foi o que mais pesou no bolso do paulistano, que subiu 1,94% no período. Despesas pessoais foi o segundo item a apresentar maior aumento, com alta de 0,49%. Já alimentação registrou variação negativa pela terceira quadrissemana consecutiva, com 0,57%.