Inflação: IPCA-15 cai de 3,05% para 1,98% em janeiro O IPCA-15 de janeiro ficou em 1,98%, ante 3,05% registrados em dezembro. Segundo o IBGE, a cotação do dólar "mais favorável" reduziu o ritmo de aumentos dos alimentos para 2,74% em janeiro ante 5,6% em dezembro. Os combustíveis também tiveram variações menos intensas: gasolina (3,13% ante 8,03% em dezembro), gás de cozinha (4,39% ante 14,05% em dezembro) e álcool combustível (1,28% ante 16,79% em dezembro). As tarifas de ônibus e energia elétrica também desaceleraram o rimo de reajustes no mês. As principais pressões sobre o IPCA-15 de janeiro foram dadas pelos remédios (5,06%) e pelos cigarros (10,21%). O IPCA-15 é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, variando apenas o período de coleta. A pesquisa de janeiro foi realizada entre 10 de dezembro e 14 de janeiro.