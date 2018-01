Inflação mais alta e indústria mais fraca mexem com mercado O mercado acionário refletiu nesta terça-feira um certo pessimismo com o comportamento da inflação e atividade industrial. Às 17h, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - está em baixa de 0,68%, descolado das bolsas em Nova York que operam em alta. Neste horário, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,61% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - está em alta de 0,86%. No mercado cambial, os negócios oscilam entre as pressões opostas das expectativas de fluxo positivo, por um lado, e das atuações do Banco Central (BC) na compra, por outro. A emissão de bônus da República em dólar com prazo de vencimento em 2017, com o objetivo de atender o mercado asiático e criar um papel de 10 anos, foi bem recebida, mas teve efeito neutro nos negócios. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1380 na ponta de venda dos negócios, em leve alta de 0,05% em relação aos últimos negócios de ontem. Expectativa sobre juros A má notícia da inflação veio do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) de outubro, que subiu 0,81%, muito acima das estimativas entre 0,45% e 0,55%. Já a produção industrial de setembro caiu 1,4% ante agosto (quando o mercado esperava um resultado entre -1,2% e -0,2%) e cresceu apenas 1,3% ante setembro do ano passado (as estimativas variavam entre uma alta de 1,4% e 3%). A combinação negativa entre inflação acima do esperado e atividade mais fraca do que as previsões aumentou as dúvidas do mercado doméstico de juros quanto a uma nova queda de 0,50 ponto porcentual na Selic, a taxa básica de juros da economia, ao final do mês, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, colocam em dúvida a capacidade de o governo acelerar o ritmo de crescimento como pretende.