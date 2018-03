Inflação mantém tendência de queda em SP A inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,57% no mês de abril. O índice ficou um pouco abaixo do previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam num intervalo de 0,59% e 0,70%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período foi menor do que o registrado na quadrissemana anterior (0,71%) e no fechamento de março (0,67%). A maior variação do período foi Saúde, com alta de 1,11%, ante 1,37% da pesquisa divulgada na semana passada e 1,46% em março. Nesses períodos, o item também apresentou a maior variação. Apenas Despesas Pessoais teve alta maior em relação à terceira quadrissemana (0,75% ante 0,34%). Já na comparação com março, além de Despesas Pessoais, Vestuário também superou a variação do grupo em abri. Vestuário, a segunda maior alta de abril, com variação de 0,97%, ficou abaixo da terceira prévia do mês (1,15%), apesar da mudança da estação, que deve pressionar o preço das roupas. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,45%; Alimentação: +0,75%; Transportes: +0,14%; Despesas Pessoais: +0,75%; Saúde: +1,11%; Vestuário: +0,97%; Educação: +0,19% e Índice Geral: +0,57%.