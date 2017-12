Inflação medida pela FGV no Rio sobe muito O Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro (IPC-RJ) subiu para 1,04% em novembro, ante 0,07% em outubro. A pressão de tarifas de energia elétrica e ônibus urbano, aliada ao reajuste dos jogos lotéricos no mês, acelerou a inflação medida pelo IPC no Rio de Janeiro, segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) André Braz. Dos sete grupos que compõem o índice, seis apresentaram aceleração. É o caso de Alimentação (que passou de -0,52% para 0,58%); Habitação (que foi de 0,34% para 0,43%); Saúde e Cuidados Pessoais (que passou de 0,51% para 0,67%); Educação, Leitura e Recreação (que foi de -0,23% para 1,18%); Transportes (que foi de -0,12% para 2,13%) e Despesas Diversas (que 0,17% para 6,81%). O único setor a apresentar desaceleração de preços foi o de Vestuário (que passou de 1,64% para 0,68%). O economista explica que as tarifas pressionaram o grupo Habitação, um dos de maior peso na formação do indicador, e que o grupo Despesas Diversas foi influenciado pelo aumento das loterias. Já o grupo Educação, Leitura e Recreação foi influenciado pela a lta de preços nos itens Recreação. "Em outubro, houve várias promoções nestes itens, que voltaram ao seu preço normal em novembro", explicou. No caso de Alimentação, Braz informa que está começando a se detectar um aumento de preços nos alimentos, devido às festas de final de ano, "como a preparação da ceia de Natal", acrescentou. Por produtos, as altas mais expressivas no mês foram registradas nos preços de ônibus urbano (7,14%); jogos lotéricos (68,39%) e eletricidade residencial (1,87%). Dezembro Para dezembro, o economista informou que a inflação no Rio provavelmente não será maior do que a de novembro. "Não teremos mais pressão de tarifas, nem de jogos lotéricos", afirmou, prevendo que o IPC-RJ do último mês do ano fique abaixo de 1%. Porém, ele observou que, devido às festas de final de ano, o grupo Alimentação pode continuar sua tendência de aceleração de preços. "Esperamos ainda uma pressão do grupo Educação, devido ao aumento de preços nos cursos formais (de primeiro e de segundo grau) que ocorrem neste mês", afirmou. Mas estes fatores não serão suficientes, na avaliação do técnico, para provocar uma inflação em dezembro maior do que a de novembro, no âmbito do IPC-RJ. Clique aqui para ler sobre o IPCA, divulgado hoje pelo IBGE.