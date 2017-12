Inflação medida pela Fipe deve fechar 2003 pouco acima de 8% O coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Paulo Picchetti, elevou hoje a projeção da fundação para a inflação de dezembro de 0,20% para 0,30%, após a alta nos preços da segunda quadrissemana de dezembro. Ele ressalta, no entanto, que a alta não chega a preocupar, porque resulta de pressões localizadas, como o aumento dos jogos lotéricos, cigarros e arroz. Para o fechamento do ano, em função da revisão da inflação prevista para dezembro, Picchetti projeta um IPC entre 8,2% e 8,3%. Para janeiro, a Fipe prevê uma inflação de 0,40%, pressionada pelos aumentos de 10% a 15% nas matrículas e mensalidades escolares, do IPVA e dos pedágios. A surpresa para a inflação na cidade de São Paulo no próximo ano, de acordo com coordenador da Fipe, poderá ser os preços administrados, como telefonia e energia elétrica. Apesar de o câmbio estar se mostrando estável e a inflação acumulada em 12 meses (9,69%) até novembro ser inferior ao período anterior, os reajustes podem ainda influenciar o índice. "Estas duas tarifas são fontes de incertezas porque são setores que mantêm ações correndo na Justiça. Se as empresas ganharem, o aumento das tarifas serão retroativos e ajustados pelos IGPs e não pelo IPCA, como defende o governo, diz Picchetti. Ele disse não ver pressão de câmbio sobre os preços no próximo ano e, pela primeira vez desde a implantação do regime de metas, a inflação estará igual ou abaixo da meta, que para 2004 é de 5,5% (IPCA). De acordo com o economista, como a inflação no próximo ano estará sob controle, o Banco Central poderá continuar a reduzir a taxa básica de juros até que o juro real chegue entre 7% a 8%. "Vejo espaço para cortes da Selic porque a inflação que temos é basicamente de preços administrados, que não são sensíveis a juros", disse.