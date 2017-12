Inflação medida pelo Dieese é a menor em 12 meses O custo de vida na cidade de São Paulo, em maio, apresentou uma variação positiva de 0,24%, segundo apurou o Índice do Custo de Vida (ICV) do Dieese. Esta é a menor taxa apurada por esse indicador nos últimos 12 meses. Em maio de 2002, o ICV havia registrado uma variação média de 0,10% nos gastos das famílias da cidade de São Paulo. Na comparação com abril deste ano, quando o ICV registrou uma alta de 1,39%, a inflação mostra uma desaceleração de 1,15 ponto porcentual. A variação do ICV no mês passado, segundo a coordenadora do índice, Cornélia Nogueira Porto, resultou de uma combinação de aumentos pouco expressivos para quase todos os grupos que compõem o índice. A única queda, de 1,37%, ocorreu nas despesas com transportes. Na outra ponta, os aumentos mais significativos foram registrados pelo grupo vestuário (2,04) e despesas diversas (12,50%). Os demais grupos registraram redução acentuada na comparação com os dois últimos meses, a maior delas foi detectada no grupo habitação (-2,04%).