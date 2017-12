Inflação medida pelo Dieese foi de 9,55% em 2003 O Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo apurado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) ficou em 9,55% no acumulado de 2003. A alta do índice foi puxada principalmente pelo item Despesas Diversas (animais e comunicação), que acumulou ao longo do ano alta de 26,77%, seguido por Saúde, com aumento de 15,16%, Despesas Pessoais (11,30%), Habitação (10,96%), Educação e Leitura (10,26%), Recriação (9,37%), Alimentação (8,63%), Equipamento Doméstico (6,69%), Transportes (6,03%) e Vestuário (3,56%). O Dieese destaca que o índice de 2003 é "bem inferior" ao verificado em 2002, quando atingiu 12,93%, posicionando-se em patamar semelhante ao ICV de 1.999 (9,57%) e 2000 (9,42%). Em 2001 o índice ficou em 7,21%. A entidade destacou ainda que a inflação foi similar nos diversos níveis de rendimento: no estrato 1, com renda média de R$ 377,49, a alta de preços atingiu 9,90%; no estrato 2, de renda média de R$ 934,17, atingiu 9,54%; e no estrato 3, de renda média de R$ 2.792,90, o ICV ficou em 9,46%. Dezembro Em dezembro, o Índice do Custo de Vida teve alta de 0,32% na cidade de São Paulo, um índice de 0,26% verificado em novembro. De acordo com o Dieese, o ICV foi impulsionado em dezembro pelos grupos Despesas Pessoais (1,98%), Alimentação (0,71%), Educação e Leitura (0,60%), Vestuário (0,32%) e Transportes (0,14%). O grupo Saúde manteve-se estável no mês, com variação de menos 0,1%, enquanto Ha bitação registrou menos 0,07%, a maior queda do mês motivada principalmente pela taxa de menos 0,30% captado no subgrupo Locação, Impostos e Condomínio.