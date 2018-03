Inflação medida pelo Dieese sobe para 1,39% em abril O Índice do Custo de Vida (ICV) do Dieese registrou em abril uma taxa média de 1,39% no reajuste de preços na ponta do consumidor. Esta taxa é 0,33 ponto porcentual superior à média de 1,06% apurada em março. De acordo com a assessoria de imprensa do Dieese, a alta foi puxada pelos grupos Habitação e Alimentação. O primeiro subiu por conta dos reajustes do salário mínimo, base de cálculo para os empregados domésticos e por conta do aumento dos condomínios, que elevaram o provisionamento d e caixa por conta do reajuste do salário mínimo. O grupo alimentação, de acordo com o Dieese, foi mais uma vez pressionado pelos produtos in natura, com destaque para o preço do tomate. A alta do ICV vai no sentido contrário ao que apurou a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP). Hoje, a Fipe divulgou que o IPC de abril ficou em 0,57%, ante 0,67% em março.