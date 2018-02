Inflação medida pelo IGP-10 desacelera A inflação medida Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de agosto subiu 0,27% ante aumento de 0,39% em julho, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O IGP-10 acumula altas de 1,92% no ano e de 2,12% no período de 12 meses. O resultado veio dentro das previsões dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,19% a 0,33%. Até agosto, o IGP-10 acumula altas de 1,92% no ano e de 2,12% no período de 12 meses. O período de coleta de preços para o IGP-10 de agosto foi do dia 11 de julho a 10 de agosto. Assim como outros indicadores de inflação, o IGP é composto por três outros índices: o Índice de Preços no Atacado (IPA-10), com 60% do total; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), com 30%; e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC-10), com 10%. Atacado O IPA-10 teve alta de 0,31% em agosto ante aumento de 0,61% em julho. Os preços dos produtos agrícolas no atacado em agosto ante aumento de 1,59% em julho, no âmbito do IGP-10. A FGV esclareceu ainda que os preços dos produtos industriais no atacado registraram aumento de 0,35% em agosto, ante elevação de 0,31% em julho. Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram elevação de 0,60% ante aumento de 0,38% em julho. Já os preços dos bens intermediários, registraram alta de 0,18% em agosto, ante elevação de 0,28% em julho. Já os preços das matérias-primas brutas subiram 0,19% em agosto, ante aumento de 1,60% em julho. Até agosto, o IPA-10 acumula elevações de 1,95% no ano e de 1,76% em 12 meses. A FGV anunciou que os preços dos produtos agrícolas no atacado acumulam quedas de 0,81% no ano e de 4,41% em 12 meses, no âmbito do IGP-10 até agosto. Já os preços dos produtos industriais no atacado acumulam aumentos de 2,82% no ano e de 3,78% em 12 meses até agosto. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais no atacado acumulam elevações de 1,88% no ano e de 1,61% em 12 meses até o IGP-10 de agosto. Já os preços dos bens intermediários registram aumentos acumulados de 2,97% no ano e de 3,74% em 12 meses, até o IGP-10 de agosto. Por fim, os preços das matérias-primas brutas acumulam quedas de 0,02% no ano e de 1,97% em 12 meses, até agosto. A FGV informou ainda que, por produtos, as altas de preço mais expressivas no atacado, no IGP-10 de agosto, foram registradas em bovinos (3,91%); minério de ferro (8,52%) e arroz em casca (6,78%). Já as mais expressivas quedas de preço no atacado, no IGP-10 de agosto, foram verificadas em aves (-7,79%); milho em grão (-5,22%) e feijão em grão (-9,70%). Varejo Por sua vez, o IPC-10 acumula elevações de preços de 1,01% no ano e de 1,95% em 12 meses, até o IGP-10 de agosto. Segundo a FGV, o fim da deflação nos preços do varejo, medidos pelo IPC-10, de julho para agosto (de -0,24% para 0,09%) foi impulsionado pelo término da queda de preços, no período, no grupo Alimentação (de -1,04% para 0,47%). Dos sete grupos que forma o IPC-10, quatro registraram aceleração de preços ou fim de deflação, no mesmo período. Além de Alimentação, é o caso de Educação, Leitura e Recreação, com alta de -0,11% para 0,51%; Transportes, de -0,34% para 0,19%, e Despesas Diversas, de 0,01% para 0,02%. Os outros grupos registraram desaceleração ou retorno à queda de preços, no mesmo período, como Habitação, de 0,09% para -0,18%; Vestuário, de 0,50% para -1,19%, e Saúde e Cuidados Pessoais. (de 0,35% para 0,12%). Por produtos, as altas de preço mais expressivas no varejo, no IGP-10 de Em agosto, foram registradas em mamão da amazônia - papaya (66,41%); manga (37,39%); e plano e seguro saúde (0,71%). Já as mais expressivas quedas de preço, no varejo, dentro do IGP-10 de agosto, foram registradas em batata-inglesa (-11,33%); tomate (-12,44%) e cebola (-12,70%). Construção Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-10), que representa 10% do IGP-10, subiu 0,41% em agosto, ante elevação de 0,52% em julho.