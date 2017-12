Inflação medida pelo IGP-10 fica em 0,77% em dezembro A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) ficou em 0,77% em dezembro segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em novembro, o indicador ficou em 0,83%. O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,80% a 1,06%). A FGV anunciou ainda as taxas de variação em dezembro dos três indicadores que compõem o IGP-10. O Índice de Preços por Atacado (IPA-10) ficou em 0,88%, ante alta 1,02% apurada em novembro. No atacado, a fundação informa que os preços dos produtos agrícolas subiram 0,94% ante queda de 2,6% registrada em novembro; e os preços dos produtos industriais subiram 0,86% em relação ao aumento de 2,31% verificado no mês passado. Já no âmbito do IPA segundo estágios de processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos Bens Finais subiram 0,91% ante alta de 0,48% em novembro; os preços dos Bens Intermediários subiram 0,76% ante aumento de 3,09% registrado no mês passado; e os preços das Matérias-Primas Brutas subiram 1,05%, ante queda de 2,03% apurada em novembro. No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) ficou em 0,48%, ante alta de 0,24% em novembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-10) ficou em 0,72% em dezembro ante elevação de 1,01% registrada no mês passado. O IGP-10 acumula elevação de 12,42% no ano e em 12 meses, visto que dezembro é o 12º mês do ano. O período de coleta de preços do indicador de dezembro foi do dia 11 de novembro a 10 de dezembro Variação anual Os preços no atacado fecharam o ano com alta de 15,11% no âmbito do IGP-10. Segundo a instituição, no atacado, os preços no grupo Bens Intermediários, que engloba produtos como aço e combustíveis para a produção, subiram 26,51% em 2004, ou seja, mais do que o dobro da taxa acumulada dos Bens Finais, grupo que engloba alimentos in natura, e que fechou o ano com alta de preços de 12,18% no atacado, no âmbito do IGP-10. Já os preços das Matérias-Primas Brutas fecharam o ano de 2004 com alta de apenas 1,12%. Esses três grupos fazem parte do Índice de Preços por Atacado segundo estágios de processamento (IPA-EP), estrutura de apresentação do IPA divulgada pela fundação em novembro, e que permite a visualização de transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva. A FGV informou ainda que, por produtos, as altas mais expressivas no atacado, no IGP-10 de dezembro, foram apuradas em óleo diesel (5,19%); bovinos (4,14%); e álcool etílico hidratado (10,90%). Já as mais significativas quedas de preços foram registradas em óleos combustíveis (-6,65%); soja (-4,55%); e milho (-4,96%). O período de coleta de preços do IGP-10 de dezembro foi do dia 11 de novembro a 10 de dezembro. Varejo Os preços no varejo fecharam o ano com alta de 6,09%. De acordo com a FGV, no IGP-10 de dezembro, dos sete grupos que compõem o indicador de varejo, seis apresentaram aceleração de preços e até mesmo queda menos intensa, de novembro para dezembro. É o caso de Habitação (de 0,41% para 0,43%) cujos preços no ano têm alta de 5,77%; Transportes (de 1,36% para 1,89%) que tem elevação de preços de 7,87% no ano; Vestuário (de 0,94% para 1,18%) que tem taxa acumulada de 5,23% em 2004; Educação, Leitura e Recreação (de 0,21% para 0,23%) e que registra aumento de preços de 7,37% no ano; Despesas Diversas (de 0,40% para 1,12%) cujos preços apuram aumento de 7,03% em 2004; e Alimentação (de queda de 0,59% para taxa negativa menos intensa, de 0,14%), cuja taxa acumulada no ano é de 5,56%. O único grupo a apresentar recuo de preços, de novembro para dezembro, foi o de Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,28% para 0,23%) e que acumula alta de 5,44% no ano. A FGV informou ainda que, por produtos, as altas de preços mais expressivas em dezembro foram verificadas em gasolina (3,24%); tarifa de telefone residencial (2,11%) e mamão da amazônia papaya (22,08%). Já as mais significativas quedas de preço no varejo foram apuradas em cebola (-23,50%); tomate ( -14,76%) e batata inglesa (-9,46%). Por sua vez, no âmbito do INCC-10, que abrange o setor da Construção Civil, foram apurados recuos de preços, de novembro para dezembro, nos segmentos de Materiais e Serviços (de 1,64% para 1,15%) e Mão-de-Obra (de 0,28% para 0,23%). A fundação concede coletiva hoje às 11h, em sua sede no Rio de Janeiro, para comentar os resultados do IGP-10 de dezembro.