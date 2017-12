Inflação medida pelo IGP-10 sobe de 0,23% para 0,83% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços 10 (IGP-10) de novembro ficou em 0,83%, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em outubro, o IGP-10 foi de 0,23%. No ano, a inflação acumula alta de 11,56%. O resultado superou as estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,50% a 0,79%). O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-10 de novembro foi do dia 11 de outubro a 10 de novembro. Na média, os preços no atacado (IPA-10) registraram alta de 1,02% em novembro, contra alta de 0,25% em outubro. Os preços dos produtos agrícolas tiveram queda de 2,60%, mas acumulam alta de 1,35% no ano. Já os preços dos produtos industriais subiram 2,31% em novembro e 19,15% no ano. No varejo (IPC-10), os preços subiram 0,24% em novembro, contra queda de 0,02% em outubro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-10) ficou em 1,01% em novembro, contra alta de 0,82% em outubro.