Inflação medida pelo IGP-M cai de 0,89% para 0,63% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) caiu para 0,63% na primeira prévia de março, contra 0,89% no mesmo período de fevereiro. A redução ocorreu especialmente devido à desaceleração nos aumentos dos combustíveis e mensalidades escolares. Apesar da queda, o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, sublinhou que a taxa "foi alta para um mês de março" e destacou que a alimentação voltou a subir. A taxa de março foi a menor em primeira prévia desde maio de 2002 (0,17%). Quadros disse que os resultados da pesquisa do índice divulgado hoje, realizada de 21 a 28 de fevereiro, mostram que a inflação fechada do IGP-M em março deverá ser inferior à do mês anterior (2,28%), mas alertou que a queda dos preços continuará ocorrendo lentamente. Na primeira prévia de março, o Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 0,50%, variação inferior à registrada em fevereiro (0,61%). A redução no ritmo dos aumentos no atacado foi provocada especialmente pela diminuição generalizada (14 dos 17 itens industriais) dos preços industriais. Quadros disse que o dólar, com forte influência no atacado, ficou praticamente paralisado no período de coleta, o que ajudou a conter os preços. Os produtos agrícolas continuaram subindo no atacado na primeira prévia (0,28%) apesar do início da safra. Segundo Quadros, isso ocorreu por causa de fatores sazonais (normalmente os agrícolas sobem mais em março que em fevereiro), condições climáticas que prejudicaram as lavouras e tendência de alta nos preços das commodities. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também desacelerou a alta para 0,96% em março, ante 1,47% em fevereiro, especialmente por causa da queda no ritmo de reajustes dos combustíveis. O destaque no índice foi o retorno da alta do item alimentação, que subiu 1,26% ante 1,02% em fevereiro. Em janeiro o aumento nos alimentícios havia sido de 1,67%. Para Quadros, a aceleração nos preços dos alimentos foi o dado mais preocupante da primeira prévia do IGP-M de março. Ele afirmou que dos 12 gêneros alimentícios pesquisados no IPC, todos apresentaram alta. "Isso mostra que pode ser que daqui pra frente ocorram mais dificuldades para a queda da inflação, pode ser um sinal de que a queda no IPC pode não se sustentar muito" disse. O Índice de Custo da Construção Civil (INCC) subiu 0,70% na primeira prévia, ante 1,22% em fevereiro. A alta neste mês ocorreu sob pressão de materiais e serviços (1,30%). Quadros disse que "ainda não está na hora de reduzir os juros", ao comentar a reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) a ser realizada na próxima semana. Por outro lado, ele admitiu que "talvez seja necessário avaliar se os aumentos dos juros foram restritivos demais, pode ser que não". Para ele, o combate à inflação nos próximos meses será "inglório" porque há uma inércia inflacionária no País provocada pelas expectativas de altas de preços e por repasses de elevação dos custos ocorrida ainda sob a pressão do dólar do ano passado.