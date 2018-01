Inflação medida pelo IGP-M começa março em 0,40% A primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de março ficou em 0,40%, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em fevereiro, a primeira prévia ficou em 0,18%. O resultado está acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,23% e 0,35%). O Índice de Preços por Atacado (IPA) ficou em 0,44%, contra alta de 0,10% na primeira prévia de fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi em 0,32% em março, contra 0,30% em igual período em fevereiro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) subiu 0,32% ante aumento de 0,41% em fevereiro. O período de coleta de preços da primeira prévia do IGP-M de março foi do dia 21 a 30 de fevereiro. A FGV não realiza mais coletiva de imprensa para comentar as prévias, mas divulgará maiores informações à tarde.