Inflação medida pelo IGP-M de 2005 é a menor da história O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro registrou queda de 0,01%, ante aumento de 0,40% em novembro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou perto do teto das estimativas dos analistas do mercado, que esperavam um resultado entre estabilidade (0%) e queda de 0,13%, e acima da média das expectativas (-0,09%). Com o resultado de dezembro, o IGP-M acumulou no ano de 2005 alta de 1,21% - sendo que, no ano de 2004, o indicador registrou aumento de 12,41%. O IGP-M de 2005 é a menor taxa anual do indicador em toda a sua série histórica, iniciada em 1989. Segundo informou a FGV, em divulgações anteriores do IGP-M, até esse momento, a menor taxa anual da história do IGP-M era a de 1998, quando o indicador subiu 1,78%. Como a taxa de 2005 se posicionou abaixo desse patamar, agora, a taxa anual do IGP-M referente a este ano torna-se, então, a menor da história do indicador. O período de coleta de preços do IGP-M de dezembro foi do dia 21 de novembro a 20 de dezembro. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-M de dezembro. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do IGP-M, teve queda de 0,27% em dezembro, ante elevação de 0,40% em novembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no total do IGP-M, subiu 0,52% ante alta de 0,46% em novembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do total do IGP-M, apresentou elevação de 0,38% ante alta de 0,29% em novembro. Produtos agrícolas Os preços dos produtos agrícolas no atacado subiram 0,30% em dezembro, no âmbito do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro. Em novembro, os preços dos produtos agrícolas no atacado registraram alta de 0,99%. Por sua vez, os preços dos produtos industriais no atacado tiveram deflação de 0,45% em dezembro, ante alta de 0,21% em novembro. Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais registraram elevação de 0,84% em dezembro ante alta de 0,34% em novembro. Por sua vez, os preços dos bens intermediários caíram 1,06% em dezembro, ante elevação de 0,26% em novembro. Já os preços das matérias-primas brutas tiveram deflação de 0,19% em dezembro, ante aumento de 0,75% em novembro. Atacado O Índice de Preços por Atacado - Mercado (IPA-M) acumulou no ano de 2005 deflação de 0,96%, segundo informou a FGV. A instituição anunciou hoje o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro, bem como o resultado fechado do indicador em 2005. O IPA-M representa 60% do total do IGP-M. De acordo com a FGV, os preços dos produtos agrícolas no atacado fecharam o ano de 2005 com queda acumulada de 6,42%. Por sua vez, os preços dos produtos industriais no atacado acumularam em 2005 aumento de 0,86%. Dentro do IPA-EP, que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais registraram alta de 2,75% em 2005. Por sua vez, os preços dos bens intermediários acumularam aumento de 0,31% este ano. Já os preços das matérias-primas brutas registraram deflação acumulada de 7,99% em 2005. No âmbito do IGP-M de dezembro, a FGV informou ainda que, as mais expressivas altas de preços, por produtos, foram registradas em arroz em casca (12,90%); álcool etílico hidratado (4,58%); e laranja (16,84%). Já as mais expressivas quedas de preço no atacado, em dezembro, foram apuradas em querosene para motores (-21,79%); óleos combustíveis (-7,92%) e aves ( -6,45%). Varejo No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor - Mercado (IPC-M) acumulou no ano de 2005 alta de 4,98%. O índice representa 30% do total do IGP-M. Ao comentar sobre a aceleração do IPC-M de novembro para dezembro (de 0,46% para 0,52%) a FGV explicou que houve elevações mais intensas de preços, no período, em Educação, Leitura e Recreação (de 0,12% para 0,57%); e Habitação (de 0,15% para 0,25%). Dos sete grupos que compõem o IPC-M, três registraram aceleração de preços. Além dos dois já citados é o caso de Alimentação (de 0,99% para 1,06%). Os outros grupos registraram desaceleração de preços, e até deflação mais intensa, como Vestuário (de 0,88% para 0,69%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,23% para 0,17%); Transportes (de 0,59% para 0,50%) e Despesas Diversas (de -0,12% para -0,27%). Por produtos, as altas de preço mais expressivas no varejo em dezembro foram registradas em batata-inglesa (28,70%); tomate (23,34%); e tarifa de eletricidade residencial (1,69%). Já as mais expressivas quedas de preço foram apuradas em querosene para motores ( -21,79%); óleos combustíveis ( -7,92%) e aves (-6,45%). Já no âmbito do Índice Nacional do Custo da Construção - Mercado (INCC-M), que acumulou em 2005 alta de 6,84%, houve desaceleração de preços no segmento de materiais e serviços (de 0,32% para 0,20%) e aceleração de preços no segmento de mão-de-obra (de 0,24% para 0,57%), de novembro para dezembro.