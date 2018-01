Inflação medida pelo IGP-M deve diminuir em fevereiro O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro pode registrar taxa abaixo da apurada pelo Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) do mesmo mês, que teve uma alta de 0,17%. A avaliação é do coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Em janeiro, o IGP-M fechou o mês em 0,92%. Ele lembrou que a desaceleração do IGP-10, de janeiro para fevereiro (de 0,84% para 0,17%) sinalizou o início de uma onda de taxas menores nos IGPs, para o mês de fevereiro. Esse mês conta com um cenário muito favorável da inflação, tanto no atacado quanto no varejo, de acordo com o economista. Uma comprovação do cenário de preços comportados é o resultado da segunda prévia do IGP-M, anunciada hoje, e que registrou queda de 0,01%. "Com uma segunda prévia tão baixa, e dois terços do indicador já apurados, esse IGP-M deve ser muito baixo mesmo", disse. Entre os fatores favoráveis citados por Quadros estão a atual queda nos preços dos alimentos no atacado e no varejo, e o movimento de desaceleração nos preços de combustíveis de peso, como o óleo combustível. Para ele, essa diminuição deve continuar a puxar os indicadores de inflação para baixo, ao longo do mês.