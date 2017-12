Inflação medida pelo IGP-M fica em 0,23% O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) fechado de fevereiro ficou em 0,23%, segundo divulgou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os três índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações: Índice de Preços Ampliado (IPA) - 0,08%; Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - 0,42%; Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) - 0,55%.