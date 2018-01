Inflação medida pelo IGP-M fica em 1,22% em agosto A inflação medida pelo Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) ficou em 1,22% em agosto, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em julho, o indicador foi de 1,31%. O resultado ficou acima das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que apontavam para um resultado entre 0,75% a 0,95%. A FGV também divulgou os resultados dos indicadores que compõem o IGP-M. O Índice de Preços por Atacado (IPA) ficou em 1,42% em agosto, ante o resultado de 1,58% em julho. No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,80%, em comparação com a taxa positiva de 0,67% observada no mesmo indicador em julho. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) teve alta de 0,90% em agosto, em relação aos 1,12% registrados no mesmo índice em julho. As informações foram divulgadas pela FGV por meio de seu site www.fgvdados.com.br; sendo que, a fundação, nesta divulgação, ainda não anunciou os resultados acumulados do IGP-M no ano e em 12 meses.