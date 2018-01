Inflação medida pelo IGP-M ficou em 0,25% em novembro A segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de novembro teve alta de 0,25%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em outubro, a segunda prévia do indicador registrou aumento 0,61%. O resultado anunciado hoje ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,15% e 0,28%, e acima da média das expectativas (0,22%). A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de novembro. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do IGP-M, subiu 0,20% na segunda prévia de novembro, ante elevação de 0,72% apurada na segunda prévia de outubro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no IGP-M, apresentou elevação de 0,38% ante aumento de 0,43% registrado na segunda prévia de outubro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-M, teve aumento de 0,32%, ante alta de 0,31% na segunda prévia de outubro. Até a segunda prévia de novembro, o IGP-M acumula elevações de 1,07% no ano e de 1,81% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo do IGP-M de novembro foi do dia 21 de outubro a 10 de novembro. Produtos agrícolas Os preços dos produtos agrícolas no atacado subiram 0,44% na segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de novembro. Na segunda prévia de outubro, os preços dos produtos agrícolas registraram deflação de 0,97%. Segundo informou a FGV, os preços dos produtos industriais no atacado registraram alta de 0,12% ante aumento de 1,27% na segunda prévia de outubro. Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram elevação de 0,08% ante aumento de 0,75% apurado na segunda prévia de outubro. Por sua vez, os preços dos bens intermediários no atacado apresentaram alta de 0,23% na segunda prévia de novembro, ante elevação de 1,45% em igual prévia em outubro. Por fim, os preços das matérias-primas brutas registraram aumento de 0,28% ante queda de 0,75% apurada na segunda prévia de outubro. Atacado O IPA acumula quedas de 0,89% no ano e de 0,08% em 12 meses, no âmbito da segunda prévia do IGP-M de novembro. De acordo com a FGV, os preços dos produtos agrícolas no atacado registram quedas acumuladas de 7,21% no ano e de 6,06% em 12 meses, até a segunda prévia do IGP-M. Já os preços dos produtos industriais registram elevações de 1,22% no ano e de 1,90% em 12 meses. Dentro do IPA-EP, que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais acumulam aumentos de 1,63% no ano e de 2,42% em 12 meses. Por sua vez, os preços dos bens intermediários registram elevações de 1,36% no ano e de 2% em 12 meses. Já os preços das matérias-primas brutas acumulam quedas de 8,24% no ano e de 7,15% em 12 meses. Segundo a FGV, na Segunda prévia do IGP-M de novembro, as altas de preço mais expressivas no atacado foram registradas em bovino (3,33%); café em coco (9,20%); e batata inglesa (50,74%). Já as mais significativas quedas de preço foram registradas em milho (-6,68%); ovos (-4,63%) e suínos (-6,58%). Varejo No varejo, o IPC acumula elevações de 4,36% no ano e de 4,96% em 12 meses. Segundo a FGV, o recuo nos preços do varejo, da segunda prévia do IGP-M de outubro para igual prévia em novembro (de 0,43% para 0,38%), foi causada principalmente pela desaceleração de preços em Transportes (de 2,74% para 0,68%). Cinco grupos que compõem o IPC apresentaram recuo de preços, no mesmo período. Além de Transportes, é o caso de Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,43% para 0,27%); Educação, Leitura e Recreação (de -0,02% para -0,09%); Despesas Diversas (de 0,06% para 0,04%) e Habitação (de 0,47% para 0,15%). Os outros dois grupos registraram aceleração de preços, como Alimentação (de -0,47% para 0,64%); Vestuário (de 0,37% para 1,03%), no mesmo período. Por produtos, as altas de preços mais expressivas no varejo foram registradas nos preços de batata-inglesa (26,96%); tarifa de eletricidade residencial (0,91%); e gasolina (1,09%). Já as mais expressivas quedas de preço foram registradas em leite tipo longa vida (-1,99%); gás de bujão (-0,77%) e feijão carioquinha (-6,20%). No âmbito do INCC, houve recuo nos preços de materiais e serviços (de 0,41% para 0,39%); e aumento nos preços de mão-de-obra (de 0,18% para 0,24%), da segunda prévia do IGP-M de outubro para igual prévia em novembro.