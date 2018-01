Inflação medida pelo IGP-M sobe 0,92% A inflação na segunda prévia de março ficou em 0,92%, de acordo com o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. Os preços no atacado (IPA) subiram 1,09% e aos consumidores, 0,38%. Já o índice da construção civil ficou em 1,19%. O IGP-M acumula variação de 2,51% neste ano e de 4,86% em 12 meses. A segunda prévia do IGP-M ficou acima das expectativas do mercado, que estavam entre 0,80% e 0,90%.