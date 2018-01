Inflação medida pelo IGP-M sobe de 0,30% para 0,85% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ficou em 0,85% em março, informou hoje Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em fevereiro, o índice foi de 0,30%. A inflação em março é a maior desde agosto de 2004, quando o indicador teve alta de 1,22%. O Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 0,94% contra alta de 0,20% em fevereiro. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0,66% em comparação com o aumento de 0,51% em fevereiro. O Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) ficou em 0,71% contra alta de 0,42% em fevereiro. O resultado de março ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,65% a 0,90%). O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-M de março foi do dia 21 de fevereiro a 20 de março