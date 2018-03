Inflação medida pelo IPC cai para 1,33% em São Paulo O Índice de Preços ao Consumidor da cidade de São Paulo (IPC-SP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) fechou fevereiro em 1,33%, com queda de 1,16 ponto porcentual em relação a janeiro. O ritmo de alta de preços no mês passado foi inferior ao registrado em janeiro nos sete grupos de preços que compõem o indicador. O IPC-SP mediu a variação do custo de vida das famílias com renda entre um e 33 salários mínimos entre os dias 1º e 28 de fevereiro. O economista da FGV, Aloisio Campelo Jr., destacou que os grupos alimentação e transportes responderam por 83% do índice. Os alimentos subiram, em média, 1,93% em fevereiro e contribuíram com 0,54 ponto porcentual para a inflação do mês. Já a influência do grupo transportes foi maior - aumentou 3,97% e respondeu por 0,56 ponto porcentual do indicador. Entre as maiores altas estão o álcool combustível (15,52%), metrô (10,09%), ônibus urbano (6,68%), hortaliças e legumes (20,37%). O economista observou que a tendência para este mês é de as despesas com transportes deixem de pressionar o indicador. A mesma análise não se aplica para os alimentos. Apesar da entrada da safra de grãos, o que aumenta a oferta de alimentos, os preços desse grupo têm mostrado uma certa resistência à queda. Outro indicador que acaba de ser divulgado pela FGV, o IPC-S (semanal) para a cidade de São Paulo, que apura a variação dos preços das últimas quatro semanas encerradas até o dia 6 deste mês, registrou alta de 1,31% ante 123% na quadrissemana anterior encerrada no dia 27 de fevereiro. "O resultado mostra que os preços livres não estão caindo como deveriam", diz Campelo. Ele destacou que o grupo alimentação teve alta de 2,15% no IPC-S, ante 1,72% na quadrissemana anterior. Houve também aumento na habitação de 0,40% para 1,02%, mas o economista disse que a alta foi pontual, advinda de reajuste da telefonia fixa.