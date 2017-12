Inflação medida pelo IPC fica em 0,10% em outubro no Rio A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) ficou em 0,10% em outubro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em setembro, o IPC-RJ teve deflação de 0,03%. Segundo a FGV, houve acelerações de preço expressivas de setembro para outubro, nos grupos Vestuário (de 0,96% para 2,52%) e Alimentação (de queda de 1,34% para deflação de 0,80%). Entre os sete grupos que formam o IPC-RJ, três apresentaram aceleração de preços. Além dos dois já citados, é o caso de Despesas Diversas (de queda de 0,03% para alta de 0,14%). Os outros grupos apresentaram recuo de preços no período, como Habitação (de 0,38% para 0,23%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,56% para 0,48%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,49% para 0,14%); e Transportes (de 0,42% para 0,34%). Por produtos, as altas mais expressivas foram apuradas nos preços de Plano e Seguro Saúde (0,93%); Empregada Doméstica Diarista (2,65%); Limão (21,52%); e gasolina (0,86%). Já as mais expressivas quedas no período foram apuradas nos preços de tomate (-20,90%); cebola (-26,89%); batata inglesa (-11,15%); e cenoura (-26,20%).