Inflação medida pelo IPC-Fipe fica em 0,42% em novembro A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe), ficou em 0,42% em novembro, ligeiramente acima da terceira quadrissemana do mês (0,41%), e também acima do índice fechado de outubro (0,39%). O IPC-Fipe ficou dentro das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que apostavam em uma variação entre 0,38% e 0,45%. Em novembro, o grupo Alimentação subiu 1,08%, contra variação de 1,3% na terceira prévia do mês, e de 1,22% em outubro. Despesas Pessoais apresentou alta de 0,76%, ante alta de 0,27% na terceira prévia, e deflação de 0,1% em outubro. Saúde registrou alta de 0,29%, depois de ter avançado 0,39% na pesquisa da semana passada, e 0,16% no fechamento de outubro. O grupo transportes fechou novembro com alta de 0,21%, contra deflações de 0,06% na terceira prévia e de 0,18% em outubro. No grupo Educação, a variação foi de 0,1% em novembro, de 0,11% na terceira prévia e de 0,09% no mês anterior. Habitação teve alta de 0,06% em novembro, ante 0,17% na terceira quadrissemana e 0,43% no IPC de outubro. No grupo Vestuário a variação foi de 0,04% em novembro, de 0,03% na terceira quadrissemana e de -0,09% em outubro. Inflação acumulada Com a taxa de novembro, o IPC-Fipe passou a acumular no período de 12 meses uma variação de 1,79%. Neste mesmo período, quatro dos sete grupos que compõem o IPC apresentaram taxas de variação acima do índice cheio. O grupo Saúde, com uma alta de 5,99%, foi o campeão das altas, seguido por Educação (5,57%), Transportes (3,13%) e Despesas Pessoais (2,47%). Os demais grupos oscilaram abaixo da variação da inflação. O grupo Habitação, o mais carregado de tarifas públicas e preços monitorados, variou 0,90% de novembro do ano passado para igual mês deste ano. O item Alimentação, mesmo com as fortes altas registradas nos últimos meses, acumulou em 12 meses elevação de apenas 0,20%, seguido pelo Vestuário, com 0,41% de alta. No ano, de janeiro a novembro, o IPC acumula alta de 1,49%. Para esta mesma comparação, as altas que superaram a do IPC também foram Saúde (5,84%), Educação (5,40%), Transportes (2,40%) e Despesas Pessoais (1,80%). O grupo Habitação fechou em 0,83%, Alimentação em 0,13% e Vestuário, com deflação de 0,45%. Nos últimos seis meses o IPC-Fipe acumulou alta de 1,08% e nos acumulado dos últimos três meses, elevação de 1,06%. Isso mostra que o grosso da inflação este ano ocorreu nos últimos três meses, período em que os alimentos subiram 3,21% e determinaram a dinâmica da inflação na cidade de São Paulo. Previsão O IPC deve encerrar o mês de dezembro com alta de 1,30%, de acordo com previsão do coordenador do IPC da Fipe, Paulo Picchetti. Caso este número se confirme, será a maior taxa apurada na cidade de São Paulo desde fevereiro de 2003, quando o indicador fechou em 1,61%. Em 2006, a maior taxa de inflação apurada na capital paulista foi, até o momento, de 0,50%, no mês de janeiro. O aumento previsto para a inflação de dezembro contará com a contribuição isolada do grupo Transportes, de 0,74 ponto porcentual, resultante do impacto dos reajustes dos transportes públicos promovidos pelas administrações municipal (ônibus) e estadual (metrô). Somente na tarifa de ônibus, o reajuste, do último dia 30, foi de 15%. Coincidentemente, em fevereiro de 2003, a cidade de São Paulo também havia absorvido um aumento de 17,65% na tarifa de ônibus, anunciado em janeiro daquele ano, o que levou o grupo Transportes, na ocasião, a fechar fevereiro com alta de 4,46%. Além do impacto dos transportes, o IPC-Fipe de dezembro já tem como certa uma contribuição de 0,08 ponto porcentual dos aumentos promovidos nos preços dos cigarros e de 0,07 ponto de um reajuste, em torno de 9%, estimado para os pacotes de viagens, em virtude da proximidade do período de férias. Juntos, esses aumentos farão com que a inflação prevista para este mês inicie com piso aproximado de 0,90 ponto porcentual. O coordenador prevê que, para o fechamento de 2006, o IPC-Fipe alcance 2,80% de variação. Isso porque, no acumulado de janeiro a novembro, o indicador aumentou 1,50%. Ele ressaltou que, apesar do aumento dos preços projetados para dezembro, a inflação continuará num "patamar coerente" com a política monetária do Banco Central e com o dólar baixo.