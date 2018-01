Inflação medida pelo IPC-Fipe fica em 0,42% em novembro A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe), ficou em 0,42% em novembro, ligeiramente acima da terceira quadrissemana do mês (0,41%), e também acima do índice fechado de outubro (0,39%). O IPC-Fipe ficou dentro das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que apostavam em uma variação entre 0,38% e 0,45%. Em novembro, o grupo Alimentação subiu 1,08%, contra variação de 1,3% na terceira prévia do mês, e de 1,22% em outubro. Despesas Pessoais apresentou alta de 0,76%, ante alta de 0,27% na terceira prévia, e deflação de 0,1% em outubro. Saúde registrou alta de 0,29%, depois de ter avançado 0,39% na pesquisa da semana passada, e 0,16% no fechamento de outubro. O grupo transportes fechou novembro com alta de 0,21%, contra deflações de 0,06% na terceira prévia e de 0,18% em outubro. No grupo Educação, a variação foi de 0,1% em novembro, de 0,11% na terceira prévia e de 0,09% no mês anterior. Habitação teve alta de 0,06% em novembro, ante 0,17% na terceira quadrissemana e 0,43% no IPC de outubro. No grupo Vestuário a variação foi de 0,04% em novembro, de 0,03% na terceira quadrissemana e de -0,09% em outubro.