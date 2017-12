Inflação medida pelo IPC-Fipe fica em 0,55% na 2ª prévia A inflação na cidade de São Paulo medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou em 0,55% na segunda quadrissemana de dezembro. O índice ficou no piso das expectativas do mercado apuradas pela Agência Estado sexta-feira, que eram entre 0,55% e 0,62%. Na primeira quadrissemana, a inflação foi de 0,57%. O item Transportes foi o que apresentou maior variação, com alta de 1,46%, pouco acima da alta de 1,43% do levantamento anterior. Despesas Pessoais foi o segundo grupo de maior variação, de 1,38%, ante 1,42% na primeira quadrissemana. Vestuário elevou-se em 0,52%, acima do 0,47% anterior. O grupo Saúde variou 0,45% esta semana, de 0,37% de antes. Habitação veio em seguida, com alta de 0,29%, abaixo do 0,43% apurado na pesquisa anterior. Educação variou 0,09%, pouco acima do 0,05% da semana anterior. O item Alimentação foi o único a apresentar variação negativa, de 0,05%, de 0,13% da primeira quadrissemana.