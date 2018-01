Inflação medida pelo IPC-RJ fecha março em 0,29% O Índice de Preços ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) registrou em março variação de 0,29%, 0,20 ponto percentual abaixo da taxa calculada na última apuração, em fevereiro (0,49%). A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A instituição informou ainda que o IPC-RJ acumula taxas de 1,78% no ano, e de 6,51% em 12 meses. De acordo com a FGV, "esta variação (de março) foi a menor registrada desde novembro de 2004, ocasião em que o índice alcançou variação de 0,21%".