Inflação medida pelo IPC-RJ fica em 9,07% em 2003 O Índice de Preços ao Consumidor apurado para a Cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ), registrou alta de 0,53% em dezembro, ante 1,04% em novembro, e fechou o ano de 2003 acumulando variação de 9,07%. A redução na inflação de um mês para o outro no Rio ocorreu especialmente devido à desaceleração dos preços nos grupos de Despesas Diversas (6,81% para 1,12%, por causa da redução do impacto dos reajustes dos jogos lotéricos) e Transportes (2,13% para 0,42%, sob menor impacto do reajuste de ônibus urbanos). As maiores pressões de alta em dezembro foram exercidas pelos grupos de Educação, Leitura e Recreação (1,75%), Despesas Diversas (1,12%, mesmo com a redução de um mês para o outro), Vestuário (0,64%) e Alimentação (0,59%).