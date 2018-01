Inflação medida pelo IPC-S acelera 0,34% em São Paulo A inflação em São Paulo voltou a acelerar, dentro do âmbito do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Enquanto o indicador divulgado na sexta-feira aumentou apenas 0,02 ponto porcentual na semana de até 15 de março, em São Paulo, ele passou de 0,25% para 0,34%. A FGV divulgou nesta segunda-feira, 19, os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do indicador. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do IPC-S. Das sete capitais, outras três também tiveram aceleração, além de São Paulo. Belo Horizonte passou de 0,89% para 0,95%; Porto Alegre registrou alta de 0,85% ante 0,57% do registrado na semana anterior; e Recife foi de 0,48% para 0,54%. O Rio de Janeiro teve desaceleração da inflação na semana, registrando 0,52% ante 0,62 na semana anterior. Brasília foi de 0,39% para 0,14% e Salvador, de 0,63% para 0,46%.