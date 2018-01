Inflação medida pelo IPC-S acelera em São Paulo A inflação no varejo na cidade de São Paulo se intensificou, e subiu 0,26% no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 7 de novembro, ante aumento de 0,07% apurado no indicador anterior, de até 31 de outubro, segundo informações divulgadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira. A FGV divulgou os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do IPC-S de até 7 de novembro, cuja taxa completa, que ficou em 0,30%, foi anunciada na quarta-feira. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador. De acordo com a Fundação, das sete capitais pesquisadas, todas registraram aceleração ou deflação mais fraca de preços na passagem do IPC-S de até 31 de outubro para o índice de até 7 de novembro. Além de São Paulo, é o caso de Belo Horizonte, alta de -0,02% para 0,22%; Brasília, variação de -0,02% para 0,47%; Porto Alegre, aumento de -0,24% para -0,14%; Recife, inflação de 0,20% para 0,32%; Rio de Janeiro, aumento de 0,31% para 0,44%; e Salvador, que teve variação 0,30% para 0,45%.