Inflação medida pelo IPC-S é a menor desde julho O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 31 de outubro subiu 0,14%, mesma taxa de elevação registrada no indicador anterior, de até 22 de outubro. O resultado anunciado na manhã desta quarta-feira ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,12% a 0,18%, e abaixo da mediana das expectativas, que eram de 0,15%. Segundo a FGV, a taxa do IPC-S, assim como o resultado anterior do índice, é "o menor resultado desde a quarta semana de julho, quando o índice registrou variação de 0,06%". Das sete classes de despesa usadas para cálculo do IPC-S, cinco registraram desaceleração ou deflação mais intensa de preços, na passagem do indicador de até 22 de outubro para o índice de até 31 de outubro. É o caso de Habitação, que registrou queda de 0,15% para 0,10%; Vestuário, redução de 1,26% para 1,07%; Saúde e Cuidados Pessoais, baixa de 0,42% para 0,36%; Educação, Leitura e Recreação, redução de 0,09% para 0,03%; e Transportes, que registrou queda de -0,35% para -0,36%. O único grupo que registrou aceleração de preços, no mesmo período, foi o de Alimentação, que teve alta de 0,04% para 0,17%. Na avaliação do economista da FGV, André Braz, um "equilíbrio de forças" entre a alta de preços dos alimentos, e queda e desaceleração de preços nas demais classes de despesa, levaram o IPC-S de até 31 de outubro a registrar igual patamar de elevação ao apurado em sua edição anterior. Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram registradas nos preços de tomate, alta de 16,79%; limão, aumento de 17,85%; e frango em pedaços, cujos preços tiveram elevação de 6,88%. Braz comentou que, no setor de alimentação, o destaque ficou por conta das elevações de preços expressivas, no período, em aves, que tiveram aumento de 4,90% para 5,83%; bovinos, aumento de 4,48% para 5,19%; e suínos, acréscimo de -0,04% para 0,05%. Segundo o economista, entretanto, essas altas de preços foram equilibradas, principalmente pela perda de força na elevação em taxa de água e esgoto residencial, que saíram de 0,86% para variação zero. "Isso ajudou na desaceleração dos preços de Habitação (que tiveram redução de 0,15% para 0,10%", afirmou o economista, lembrando que o grupo é o de maior peso na formação do IPC-S. Além disso, os preços dos grupo Transportes estão em deflação e tiveram uma redução de 0,36%, principalmente devido às quedas registradas em álcool combustível, baixa de 5,56%, e gasolina, que teve queda de 0,53%. "Isso também ajudou a puxar o índice para baixo", apontou Braz. Já as mais expressivas quedas de preço foram registradas em mamão da amazônia - papaya, redução de 34,18%; manga, queda de 24,73%; e álcool combustível, baixa de 5,56%. A taxa do IPC-S anunciada nesta quarta-feira é o mesmo resultado Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de outubro, que será anunciado dentro do IGP-DI do mesmo mês, no dia 7 de novembro. Varejo O núcleo da inflação no varejo em outubro subiu 0,17%, ante alta de 0,24% apurada no núcleo anterior, referente a setembro, segundo Braz. O núcleo foi calculado com base no IPC-S de até 31 de outubro, que tem a mesma taxa do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de outubro, excluindo as principais quedas e as mais expressivas altas de preço da inflação do varejo. "É um patamar excelente", afirmou o economista. Segundo ele, houve um "espalhamento maior" de desacelerações e quedas de preços na inflação do varejo, o que se refletiu no núcleo. "Além disso, não houve pressões inflacionárias intensas", acrescentou. Nos últimos 12 meses até outubro, o núcleo registra alta de 2,92% - abaixo do resultado imediatamente anterior, de até setembro, quando teve alta de 3,11%. Esta matéria foi atualizada às 14h13 para acréscimo de informações.