Inflação medida pelo IPC-S é de 0,48% no período até 15/10 O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de outubro teve alta de 0,48%, ante aumento de 0,47% no IPC-S anterior, de até 15 de outubro. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou dentro das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,37% a 0,56%, e abaixo da média das expectativas (0,51%). A FGV informou que a maior contribuição para a formação da taxa do IPC-S anunciado hoje partiu de Alimentação, cujos preços apresentaram deflação mais fraca (de -0,33% para -0,11%), do IPC-S de até 15 de outubro para o indicador de até 22 de outubro. No mesmo período, cinco dos sete grupos que formam o indicador apresentaram elevação e até mesmo queda menos intensa de preços. Além de Alimentação, é o caso de Vestuário (de 0,37% para 0,63%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,44% para 0,51%); Educação, Leitura e Recreação (de -0,02% para +0,02%) e Despesas Diversas (de 0,07% para 0,11%). Os dois grupos a apresentarem recuo de preços, no mesmo período, foram Habitação (de 0,54% para 0,44%); e Transportes (de 2,61% para 2,22%). Por produtos, as altas de preços mais expressivas foram apuradas nos preços de gasolina (5,18%); tarifa de eletricidade residencial (1,09%); tarifa de ônibus (1,08%). Por sua vez as quedas mais expressivas foram apresentadas em manga (-30,81%); batata-inglesa (-8,94%) e leite tipo longa vida (-2,45%).