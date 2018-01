Inflação medida pelo IPC-S fica em 0,60% A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ficou em 0,60% na semana encerrada em 7 de março, ante alta de 0,42% apurada no IPC-S anterior, de até 28 de fevereiro. O resultado, anunciado hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,35% a 0,50%) e acima da média das expectativas (0,43%).