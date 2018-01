Inflação medida pelo IPC-S fica em 0,84% até 23 de abril A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ficou em 0,84% na semana encerrada em 23 de abril, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O IPC-S anterior, de até 15 de abril, teve alta de 0,90%. O resultado anunciado hoje ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,72% a 1%) e abaixo da mediana das expectativas (0,85%). De acordo com síntese divulgada hoje pela FGV, "contribuíram para a queda do IPC-S, nesta edição, os grupos: Alimentação, Habitação e Transportes. Apesar da desaceleração, estas classes de despesa apresentaram as maiores contribuições para a formação da taxa. Em sentido contrário, os grupos: Vestuário e Saúde e Cuidados Pessoais mostraram as maiores acelerações nesta apuração, 0,36 p.p. (ponto percentual) e 0,27 p.p., respectivamente", sendo que, na edição anterior do IPC-S, esses grupos apresentaram altas respectivas de 0,46%, e de 0,57%.