Inflação medida pelo IPC-S fica em 0,88% até 30 de abril A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ficou em 0,88% na semana encerrada em 30 de abril, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anterior do IPC-S, de até 23 de abril, ficou em 0,84%. O desempenho anunciado hoje ficou perto do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,79% a 0,90%) e acima da média das expectativas (0,82%). Segundo síntese do indicador anunciada pela instituição, "as maiores contribuições para a elevação da taxa do IPC-S partiram de classes de despesa influenciadas por reajuste de preços administrados ou efeitos sazonais. Neste sentido, os grupos Habitação, Vestuário e Saúde e Cuidados Pessoais exemplificam as pressões que contribuíram para a aceleração do índice".