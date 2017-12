Inflação medida pelo IPC-S fica em 0,90% até 5/02 A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ficou em 0,90% na semana encerrada em 5 de fevereiro, ante alta de 0,88% na apuração anterior do mesmo índice. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,62% a 0,87%) e acima da média das expectativas (0,80%). Dos sete grupos que compõem o IPC-S de até 5 de fevereiro, três apresentaram aceleração ou até queda menos intensa de preços, ante o IPC-S de até 26 de janeiro. É o caso de Alimentação (de 1,20% para 1,37%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,41% para 0,48%); e Transportes (de queda de 0,08% para queda menos intensa, de 0,07%). Os outros grupos apresentaram recuo de preços. É o caso de Habitação (de 0,58% para 0,57%); Vestuário (de 0,65% para 0,45%); Educação Leitura e Recreação (de 2,84% para 2,65%); e Despesas Diversas (de 1,13% para 0,98%). Por produtos, as altas mais expressivas de preço foram apuradas em batata inglesa (20,59%); curso de ensino superior (3,05%) e curso de ensino fundamental (5,37%). Já as mais significativas quedas de preço foram observadas em limão (-41%); mamão papaya (-6,55%); táxi (-5,36%). Por regiões, das 12 capitais pesquisadas, a maior taxa de variação do IPC-S foi registrada em Belém (1,40%). Já a menor taxa do IPC-S foi observada em Belo Horizonte (0,5%).