Inflação medida pelo IPC-S fica em 1,03% até 7 de maio O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) na semana encerrada em 7 de maio ficou em 1,03%, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No resultado anterior, na semana encerrada em 30 de abril, o IPC-S registrou variação positiva de 0,88%. O desempenho superou o teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,70% e 0,92%) e ficou acima da média das previsões (0,83%). De acordo com síntese do comportamento do indicador, anunciada hoje pela instituição, "esta taxa de variação é a maior divulgada em 2005, sendo superada somente pela calculada na primeira apuração de fevereiro de 2004, 1,22%. Nesta edição, quatro das sete capitais componentes do IPC-S registraram taxas superiores a 1%". O IPC-S anunciado hoje foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 8 de abril e 7 de maio.