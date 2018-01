Inflação medida pelo IPC-S sobe 0,25% em SP A inflação em São Paulo voltou a acelerar na primeira semana de março, dentro do âmbito do IPC-S regional, divulgado nesta sexta-feira, 9, pela Fundação Getúlio Vargas. O indicador registrou alta de 0,25% na semana até 7 de março em São Paulo, ante elevação de 0,14% na semana anterior. A inflação na capital paulista, que tem maior peso no índice, ainda é menor do que a medida na média no Brasil. O IPC-S divulgado na última quinta-feira foi de 0,48% ante 0,34% na semana anterior. Das sete capitais analisadas para o indicador apenas Salvador sofreu desaceleração, passando de 0,78% para 0,63%. Em contrapartida, a inflação mais alta foi verificada em Belo Horizonte (0,89% ante 0,55% na semana até 28 de fevereiro). No Rio, o indicador foi de 0,40% para 0,63%. Em Brasília, o IPC-S se manteve quase estável, oscilando de 0,31% para 0,39%. Porto Alegre registrou alta de 0,57% ante 0,33% na semana anterior e Recife foi de 0,33% para 0,48%.