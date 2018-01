Inflação medida pelo IPC-S tem elevação em quatro capitais Das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o cálculo do Índice Geral de Preços Semanal (IPC-S) relativo à semana de até 31 de outubro, quatro registraram aceleração na taxa em relação à semana de 22 de outubro. O Rio de Janeiro apresentou elevação de 0,28% para 0,31%; Belo Horizonte registrou alta de -0,21% para -0,02%; Brasília teve variação de -0,34% para -0,02%; e Recife registrou alta de 0,10% para 0,20%. Em São Paulo, capital com maior peso no índice, a inflação medida pelo IPC-S apresentou desaceleração, de 0,12% na semana de 22 de outubro para 0,07% em 31 de outubro. Outras desacelerações ocorreram em Salvador, queda de 0,45% para 0,30%; e em Porto Alegre, baixa de -0,13% para -0,24%. O IPC-S da semana de 31 de outubro, na média das regiões, ficou em 0,14%, a mesma taxa apurada na semana anterior, segundo a FGV.