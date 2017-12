Inflação medida pelo IPCA-15 fica igual à do mês passado O IPCA-15 de abril apresentou variação exatamente igual à registrada em março (1,14%), segundo divulgou hoje o IBGE. O resultado ficou dentro das expectativas do mercado, que variavam entre 1,05% a 1,30%. O período de coleta ocorreu entre 15 de março e 11 de abril. As maiores altas de preços foram registradas em passagens aéreas (6,48%), remédios (5,87%), e artigos de limpeza (3,45%). Os produtos alimentícios, afetados pelo clima, também registraram variação significativa (1,61%). O IPCA-15 acumula no ano alta de 6,6% e em 12 meses de 16,74%. O índice é calculado com a mesma metodologia do IPCA, que é o índice oficial de inflação, diferenciando-se apenas no período de coleta dos preços.