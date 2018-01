Inflação menor traz otimismo Um dos principais pontos de otimismo para a economia brasileira hoje é o controle da inflação. O avanço do nível de preços está bastante controlado. O Brasil deve cumprir com tranquilidade sua meta de inflação acertada com o FMI - Fundo Monetário Internacional, de 6% na média, podendo ficar entre 4% e 8%. Ontem saiu a primeira prévia do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), para o mês de maio, que apresentou uma variação negativa de 0,06%. É a primeira taxa negativa do ano para o cálculo da inflação, segundo apurou reportagem de Irany Tereza. Calculada pela Fundação Getúlio Vargas, a primeira prévia do IGP-M mediu o comportamento dos preços no período de 21 ao dia 30 de abril e dá uma noção de como ficará a inflação de maio. "O índice deve ficar próximo de zero", diz o chefe do Centro de Estudos de Preços, Paulo Sidney Melo Cota, que já considera a inflação sob controle. Segundo ele, nem mesmo nos meses de abril e maio, para quando estava sendo esperada alta por causa do aumento de tarifas, o índice foi maior. Vale lembrar que também o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) vem confirmando a tendência de queda. Como apurou reportagem de Márcia de Chiara, o IPC teve um resultado de 0,09% em abril, menor do que todos os meses de abril desde 1947. A previsão da Fipe é de uma inflação abaixo de 5% para este ano.