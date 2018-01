Inflação na Argentina é metade do que previu o FMI A inflação do mês de dezembro na Argentina deve permanecer na casa de 1%, como em novembro, segundo estimativas do INDEC - Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. O número oficial será divulgado nesta segunda-feira à tarde e, pelas projeções, o ano de 2002 fechará com uma inflação de 41,5% a 42%, bem longe dos 80% projetados por analistas e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no início do ano passado. Porém, ainda não se pode cantar vitória sobre o dragão da inflação, já que as projeções, tanto oficiais quanto privadas, apontam para um primeiro trimestre de 2003 com a inflação na casa dos 3%. O aumento se deve principalmente à explosão dos preços do turismo, um setor que vem esquentando seus motores desde a desvalorização do peso, há um ano, e está sacudindo as economias das regiões turísticas, como a costa argentina. Mas o turismo não é o único responsável pelo aumento da inflação: as bebidas e os alimentos também estão pesando na balança contra o consumidor. Tanto que o governo já discute "alternativas" para o controle de preços, embora desminta que vá aplicar algum tipo de controle determinado. Nesta segunda à tarde, técnicos da equipe econômica e da Casa Rosada também discutirão o assunto que será debatido nos próximos dias pelos ministros Roberto Lavagna (Economia), Aníbal Fernández (Produção) e Alfredo Atanasof (chefe do Gabinete da Presidência). Segundo Atanasof, o governo deverá convocar as principais empresas, como os supermercados, para tentar chegar a um acordo para evitar mais aumentos. No entanto, na equipe econômica se fala até em aumentar os impostos de exportação para o setor com o objetivo de forçar a baixa de preços. Porém, o ministro da Produção é contra a medida que "prejudicaria o setor que mais tem se recuperado da crise", o exportador. Além disso, Aníbal Fernández acredita que o aumento de impostos para exportação não influenciaria nos preços internos. Já o ministro Roberto Lavagna, que chega nesta segunda-feira de férias de quase duas semanas, quer primeiro um levantamento de preços de toda a cadeia produtiva para determinar onde está havendo abuso de preços. Este será um dos principais assuntos que mobilizarão o governo nesta semana. Leia o especial