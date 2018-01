Inflação na capital paulista sobe 0,39% em outubro O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (IPC-Fipe) apurou inflação de 0,39% em outubro, no município de São Paulo. A variação é a maior registrada pela fundação neste ano desde o fechamento de janeiro, quando subiu 0,50%. O índice ficou acima das expectativas das 10 instituições financeiras consultadas pela Agência Estado, que apostavam em uma variação de 0,27% a 0,33%. A alta do grupo Alimentação, com variação de 1,22%, foi o maior fator surpresa da inflação de outubro segundo o coordenador do índice, Paulo Picchetti. Para se ter uma idéia, dos 25 itens com altas individuais mais expressivas do IPC, 20 pertencem ao grupo Alimentação. "Como sempre a surpresa vem de alimentação", afirmou Picchetti. De acordo com seus cálculos, o grupo teve impacto de 0,06 ponto percentual no IPC, de 0,39% do mês passado. Mesmo assim, em doze meses, até outubro, o grupo acumula deflação de 0,14%. Picchetti lembrou que as carnes continuam sendo o grande vilão do índice. O frango, por exemplo, subiu 14,69% no mês passado, o que representou um impacto de 0,12 ponto percentual. Outro exemplo é o preço do coxão mole, que ficou 6,85% mais caro em outubro, contribuindo com a inflação com impacto de 0,04 ponto percentual. Habitação avançou 0,43%, resultado superior à elevação da semana passada (0,37%). Em setembro, houve deflação de 0,01% neste grupo. Saúde fechou outubro com alta de 0,16%, acima do 0,03% da terceira prévia, porém abaixo da variação de setembro, de 0,33%. O grupo Educação avançou apenas 0,09% e ficou ligeiramente acima do 0,08% da pesquisa divulgada na semana passada, mas abaixo da variação de 0,11% de setembro. Transportes fechou outubro com deflação de 0,18%, um pouco abaixo da deflação de 0,19% da terceira prévia, mas acima do índice negativo de setembro, de 0,11%. Despesas Pessoais registrou deflação em outubro (- 0,10%), ante alta de 0,05% na pesquisa da semana passada. Em setembro o grupo subiu 0,23%. No grupo Vestuário, a deflação despencou de 0,55% da terceira prévia, para 0,09% no índice fechado de outubro. Em setembro, houve alta de 0,27%. Novembro O coordenador do índice previu que a inflação de novembro será de 0,30%. Ele mesmo admitiu, no entanto, que essa taxa pode ser "muito maior", caso ocorram os reajustes dos preços dos transportes públicos em São Paulo e do cigarro. Neste caso, os cálculos de Picchetti apontam para uma inflação no acumulado do último bimestre tão alta quanto à verificada desde o início do ano até outubro (1,07%). "Subitamente, os combustíveis deixaram de ser a grande incógnita da inflação de São Paulo no final deste ano e cederam espaço para os possíveis aumentos dos preços do ônibus e dos cigarros", comentou Picchetti. De acordo com ele, se o transporte público de São Paulo sofrer o reajuste divulgado pela mídia, o impacto na inflação da capital paulista será de 0,76 ponto porcentual, a partir do anúncio. Levantamento feito pela Fipe mostrou que, das capitais relevantes para a tomada de preço, apenas São Paulo e Curitiba não tiveram aumento dos preços do cigarro. Levando em consideração o reajuste médio de 9%, verificado em outras capitais, o impacto no IPC seria de 0,13 ponto porcentual. Além disso, Picchetti espera uma pressão de 0,02 ponto porcentual, proveniente do aumento das taxas de condomínio, com o habitual pagamento do dissídio no final do ano. Ele prevê ainda 0,01 ponto da "sobra" do reajuste da tarifa de água e esgoto este mês. Portanto, estes impactos somam um total de 0,92 ponto porcentual, muito próximo da inflação acumulada no ano até outubro, de 1,07%. "E isso não é tudo. Há muitas dúvidas ainda a respeito do impacto do aumento do preço do trigo sobre produtos, como pães e massas", salientou Picchetti. Ele acrescentou que entrou em contato com representantes da Associação de Panificadores e com a Associação Nacional da Indústria de Biscoitos, que informaram que contam com reajuste dos preços dos produtos de 10%, em média. Até agora, a alta do preço do trigo não foi identificada pela Fipe. Tanto que, em 12 meses até outubro, o subgrupo Massas, Farinha e Féculas acumula deflação de 6,93%. "Portanto, a inflação pode ser ainda maior", acrescentou. Como estes reajustes ainda não foram confirmados, Picchetti mantém a projeção para o mês em 0,30% e, para o ano, em 1,6%, considerando que o IPC de dezembro também fique na casa de 0,30%. Apesar do repique de preços previstos para o final do ano, Picchetti garantiu que a dinâmica da inflação não muda. "Estes aumentos tratam-se especificamente de choques de ofertas e a dinâmica da inflação segue positiva. Tanto que a pesquisa Focus desta segunda mostrou redução das projeções (para a inflação) para 2007", finalizou. Matéria alterada às 14h26 para acréscimo de informações