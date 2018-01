Inflação na cidade de São Paulo volta a subir em março

SÃO PAULO - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,14% em março, revertendo a queda de 0,08% observada em fevereiro e ganhando força em relação ao avanço de 0,06% registrado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta terça-feira, 4, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O IPC-Fipe de março ficou perto do teto das expectativas de 11 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, que previam aumento de 0,09% a 0,15%, e acima da mediana, de +0,11%.

No primeiro trimestre do ano, o índice acumulou inflação de 0,38%. No período de 12 meses encerrado em março, a alta do IPC-Fipe foi de 3,56%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em março, os custos de Alimentação subiram 0,34%, contrastando com a redução de 0,69% verificada no mês anterior. Já as Despesas Pessoais avançaram 0,17% no mês passado, depois de mostrarem baixa de 0,13% em fevereiro. Além disso, os custos de Saúde tiveram alta de 0,72% em março, um pouco maior que o ganho de 0,69% de um mês antes. Os preços de Vestuário, por sua vez, caíram 0,04% no mês passado, após diminuírem 0,42% em fevereiro.

Por outro lado, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram com menos força em março do que no mês anterior. Foi o caso de Habitação (de +0,36% em fevereiro para +0,19% em março) e de Educação (de +0,13% para +0,06%). E os custos de Transportes apresentaram queda mais acentuada em março, de 0,49%, após caírem 0,17% em fevereiro.

Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe em março:

Habitação: 0,19%

Alimentação: 0,34%

Transportes: -0,49%

Despesas Pessoais: 0,17%

Saúde: 0,72%

Vestuário: -0,04%

Educação: 0,06%

Índice Geral: 0,14%