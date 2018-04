Inflação na Grã-Bretanha recua menos que o esperado em janeiro A inflação na Grã-Bretanha caiu menos que o esperado em janeiro, mostraram dados oficiais nesta terça-feira, mas os números inesperadamente fortes não devem ser uma barreira para novas reduções da taxa básica de juro pelo Banco da Inglaterra. De acordo com a agência oficial de estatísticas, o índice de preços ao consumidor caiu 0,7 por cento no mês, o que fez com que a taxa anual ficasse em 3,0 por cento em janeiro ante 3,1 por cento em dezembro. As estimativas apontavam para uma taxa anual de 2,7 por cento.