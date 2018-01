Inflação 'na internet' acumula alta de mais de 7% no ano

O índice de preços na internet, conhecido como e-flation e calculado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), em parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar), acumula alta de 7,18% nos sete primeiros meses deste ano, o que equivale a um aumento de 3,86 ponto porcentual em relação a igual período do ano anterior (3,32%). No resultado acumulado em 12 meses, a inflação na internet ficou em 11,69%.

Em julho, o indicador apresentou queda de 0,22%. O resultado representa uma desaceleração em relação ao registrado em junho, quando houve deflação de 0,69%.

Das dez categorias pesquisadas, seis apresentaram queda na margem: Brinquedos (-3,77%), Cine e Fotos (-1,69%), Eletrodomésticos (-1,54%), Medicamentos (-3,80%), Perfumes e Cosméticos (-0,17%) e Telefonia e Celulares (-0,52%). As demais categorias contabilizaram aumento: CDs e DVDs (1,06%), Eletroeletrônicos (0,65%), Informática (2,31%) e Livros (3,94%).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no País, acumula alta de 4,96% no ano. Em doze meses, o avanço é de 8,74%, segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE).

O e-flation foi criado em 2004 pelo Provar com o intuito de monitorar a variação dos preços de produtos de consumo comprados por meio do comércio eletrônico. Para cálculo dos pesos de cada categoria, são utilizados dados emitidos pela empresa de avaliação de comércio eletrônico e-bit.