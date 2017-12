Inflação na terceira quadrissemana de janeiro foi de 0,74% A inflação do município de São Paulo, apurada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,74% na terceira quadrissemana de janeiro, acima dos 0,71% da segunda quadrissemana. O porcentual ficou dentro da margem prevista pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apontaram uma variação entre 0,68% e 0,80%. As matrículas e a compra de material escolar fizeram com que Educação tivesse alta de 6,94%, a maior dentre os grupos pesquisados, acima também dos 4,42% registrados na segunda prévia. Despesas Pessoais subiu 1,40%, um pouco abaixo da variação de 1,80% na segunda quadrissemana. Alimentação, outro item que sofre os efeitos da sazonalidade, também teve aumento menor do que na pesquisa divulgada na semana passada. O item subiu 0,90% ante 0,94%. Transportes subiu 0,53%, provavelmente em razão do aumento do preço dos carros novos e dos pedágios estaduais. A variação foi substancial, se comparada à alta de 0,38% na segunda prévia. O grupo Saúde teve alta de 0,17%, um pouco abaixo do aumento de 0,19% na segunda prévia. Habitação, que havia registrado deflação de 0,01% na segunda quadrissemana, subiu 0,04% na pesquisa divulgada nesta manhã. As liquidações dos itens que compõem o grupo Vestuário fizeram com que os preços tivessem alta de apenas 0,04% no período pesquisado, contra 0,67% na segunda quadrissemana. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,04%; Alimentação: +0,90%; Transportes: +0,53%; Despesas Pessoais: +1,40%; Saúde: +0,17%; Vestuário: +0,04%; Educação: +6,94%; Índice Geral: +0,74%.