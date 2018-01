Inflação na zona do euro é de 2,1% em janeiro A inflação na zona do euro desacelerou-se para 2,1%, em janeiro, de 2,3%, no mês de dezembro, em termos anualizados, de acordo com dados ainda preliminares da Agência de Estatísticas da União Européia (Eurostat). A desaceleração abre caminho para que o Banco Central Europeu flexibilize sua política monetária nos próximos meses, embora os economistas não acreditem que haverá corte de juros no curto prazo diante das incertezas sobre a situação no Iraque. A variação da inflação ficou abaixo da projeção dos analistas, que era de alta de 2,2%, e está mais perto do teto de 2% fixado como referência pelo BCE. Na avaliação dos economistas, a taxa de inflação deve cair ainda mais nos próximos meses, já que a valorização do euro ajuda a derrubar os preços das importações. O euro valorizou-se mais de 10% ante o dólar nos últimos dois meses.